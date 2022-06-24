На своей странице в Instagram звезда разместил видео, в котором рассказал и показал, что происходило в Украине за четыре месяца полномасштабного вторжения россии.
"24 - цифра, которая отчеканена в истории Украины навсегда. Сегодня ровно 4 месяца. 4 месяца борьбы, единения и силы 🙏🏻 От болезненного онемения до полного принятия. Мы прошли сложный путь, но он еще не закончился. Впереди у нас новые испытания и новые победы. Самое главное - победа Украины!", — написал Хименес-Браво.
Звезда "Мастер Шеф" также показал кадры, как сам помогал украинцам, пострадавшим от оккупации.
Поклонники в комментариях поддержали Эктора:
"Спасибо Вам, Эктор! За помощь Украине, за большое и доброе сердце и вкусные блюда! Спасибо за то, что вы освещаете новости и волнуетесь !Крепкого здоровья Вам, вдохновения, вкусных идей и украинской лучистой любви";
"Екторе, вы гордость украинского народа! Вы достойны звания гражданина Украины! Спасибо вам за вашу работу и за поддержку! Все будет Украина!";
"Да, я с вами согласен, число 24 запомнилось на всю жизнь, особенно если у меня день рождения был 24 февраля".
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