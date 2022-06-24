Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і переможниця "Танців з зірками" з Євгеном Котом, також зірка стала суддею шоу талантів з колегою по танцювальному проекту. Артистка через контракт вирушила закордон, проте продовжує висвітлювати ситуацію в країні.

Мішина засуджує дії рф, часто висловлюється на адресу країни-агресора і не боїться критикувати поведінку зірок, які відмовчуються і не говорять правду про всю ситуацію.

Цього разу Ксенія посміялася над тим, що всі затребувані магазини залишають ринок рф і навіть фірма спортивного одягу відмовляється з ними співпрацювати. Коментуючи ситуацію, Мішина згадала спробу росіян замінити Мкдональдс ресторанами"смачно і крапка".

"Дно і крапка" - написала Мішина зі скринами з новин:

Американський виробник спортивного взуття та одягу Nike заявив, що йде з Росії. Про це він написав на своєму сайті. Магазини фірми, які нещодавно нібито тимчасово закрилися в Росії, більше ніколи не відкриються.

Раніше актриса розповіла про макіяж.

"Пам'ятаєте, я говорила,. що в звичайному житті я не фарбуюся?! Забувши. Перші місяці війни, коли ресурсу не було ні на що, я навіть не помічала себе в дзеркалі. А потім я пам'ятаю, як на першому макіяжі в Бельгії на проекті я сиділа перед дзеркалом і раптом побачила себе", - зізналася Мішина, показуючи, як фарбується.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розхвилювалася після втрати великої суми грошей

А ще Politeka писала, що "Холостячка" Мішина розповіла, що вганяє її в тугу після дня народження

Також Politeka повідомляла, що" Холостячка " Мішина втратила величезну суму грошей, зізнавшись, що сталося