Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и победительница "Танців з зірками" с Евгением Котом, также звезда стала судьей шоу талантов с коллегой по танцевальному проекту. Артистка из-за контракта отправилась заграницу, однако продолжает освещать ситуацию в стране.
Мишина осуждает действия рф, часто высказывается в адрес страны-агрессора и не боится критиковать поведение звезд, которые отмалчиваются и не говорят правду о всей ситуации.
В этот раз Ксения посмеялась над тем, что все востребованные магазины покидают рынок рф и даже фирма спортивной одежды отказывается с ними сотрудничать. Комментируя ситуацию, Мишина вспомнила попытку россиян заменить Мкдональдс ресторанами "Вкусно и точка".
"Дно и точка" - написала Мишина со скринами из новостей:
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Американский производитель спортивной обуви и одежды Nike заявил, что уходит из россии. Об этом он написал на своём сайте. Магазины фирмы, которые недавно якобы временно закрылись в россии, больше никогда не откроются.
Ранее актриса рассказала о мейкапе.
"Помните, я говорила,. что в обычной жизни я не крашусь?! Забудьте. Первые месяцы войны, когда ресурса не было ни на что, я даже не замечала себя в зеркале. А потом я помню, как на первом макияже в Бельгии на проекте я сидела перед зеркалом и вдруг увидела себя", - призналась Мишина, показывая, как красится.
Напомним, "Холостячка" Мишина разволновалась после потери крупной суммы денег
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