Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса. Звезда обрела большую популярность после проекта "Холостячка", где выбрала победителем Александра Эллерта. И хоть паре не удалось построить отношения, зато на нее подписались сотни тысяч украинцев в Инстаграм. А в прошлом году звезда была судьей проекта "Україна має талант", где победил певец Артем Фесько, которому 14 лет. А на новых сторис Мишина рассказала, что не так было с ее днем рождения.
Ксения отметила, что решила взять пару дней тишины на праздник. Звезда предложила угадать, зачем. Можно было выбрать между вариантами "Наслаждалась праздником" и "Все шло тартарары".
"Если вы проголосовали за наслаждение, то я вам конечно благодарна, но вы к сожалению, ошиблись... Мне кажется, в этот день рождения мир решил крепко потренировать меня у восприятии", - продолжила Мишина.
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"Не смотря на то, что я очень хотела ощутить немного легкости в эти дни, все было вроде против меня. Я все время боролась с обстоятельствами, но они все больше становились дискомфортными, даже физически было сложно, в конечном итоге я потеряла большую сумму денег", - рассказала звезда.
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала, что изменилось в ее день рождения в этом году
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина заговорила о переживаниях перед днем рождения
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина похвасталась вредной привычкой своего сына на отдыхе