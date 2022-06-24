Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка і зірка проекту "Орел і Решка". А Позитив прославився завдяки групі" час і скло", в якій був разом з Надею Дорофєєвою. Артисти весь цей час перебували в продюсерському центрі Потапа. Але зараз стало відомо, що виконавці пішли від Потапа. Про це повідомляється на сторінці "ЖВЛ" в Instagram.

"MOЗGI ENTERTAINMENT тепер відкритий лейбл, ми більше не лейблові артисти, а самі собі продюсери. Зараз я співпрацюю з ними тільки в дистрибуції треків. І стало складніше, коли ти залишився один, коли потрібно знайти команду, менеджмент. У такі часи тут тільки люди, дійсно вірять в тебе. І я дуже їм вдячний, вони розуміють, що зараз це не гроші, а майбутнє артиста. Головне мені їх не підвести", - процитували слова Олексія в публікації.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Удачі в будь-якому випадку", "та не знаю... Пальми з глечиками такий оазис. Вірю в ЗСУ".

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