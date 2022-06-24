Мишель Андраде призналась, что ее отношения с возлюбленным не пережили эту войну.

Как пишет Politeka.net, популярная певица и ведущая шоу «Орел и решка» откровенно рассказала о расставании в интервью со Славой Деминым.

Осенью прошлого года Андраде раскрыла, что состоит в отношениях. Певица не раскрывала личность своего возлюбленного, однако утверждала, что это довольно долгие отношения. Впрочем, как выяснилось, чувства пары оказались недостаточно сильными для того, чтобы пережить все трудности войны.

Певица подчеркнула, что не может сказать, что война разрушила ее отношения, однако они с возлюбленным расстались именно после начала вторжения.

«Мы поддерживаем контакт, но мы как пара уже не состоим. Но мы поддерживаем общение…Это было после (полномасштабного вторжения – прим. ред.). Это было тяжело, потому что у тебя много энергии уходит для того, чтобы собраться. Не хватает энергии также выделить человеку. Поэтому мы решили, что так будет легче», - рассказала Андраде.

Она подчеркнула, что они с бывшим возлюбленным продолжают общаться и поддерживать друг друга. По словам певицы, у нее к нему сохранились теплые чувства.

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