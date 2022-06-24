Клип на украиноязычную песню «Перед світанком» выпустили 24 июня.
На своей странице в Instagram экс-подопечная Потапа Мишель Андраде поделилась радостной новостью и эффектными кадрами.
"Так хотелось поскорее поделиться с вами этой песней! Долгое время было очень сложно писать, потому что каждая попытка завершалась слезами. Так же было и с этим треком, но он вовсе не про слезы! Надеюсь, «Перед світанком» вдохновит многих и подарит надежду на светлое будущее, которое каждый из нас заслуживает!", - обратилась Мишель к поклонникам.
К звездному трио присоединился участник группы Mozgi, экс-солист "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и звезда Нацотбора на "Евровидение" Алина Паш.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Последние минуты жизни Шатунова попали на камеру: страдал и не мог идти
Украинцев готовят к "сверхсложной" зиме, будет ли отопление: "Мы должны отвыкнуть жить с..."
Советуют смириться и паковать чемоданы: российские военные покидают Донецк, местные боевики в панике
Рф готовится перебросить большие резервы, британская разведка сообщила детали: "Хотят охватить район..."
Андраде признается, что в этой песне пыталась передать все свои чувства, свою силу и любовь к Украине.
"И все это умножено на три, ведь над треком мы работали втроем с талантливыми Позитивом и Алиной Паш. Посвящаем эту песню всем отважным защитникам и защитницам нашей Родины. Слава Украине!", - пишет певица.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук похвасталась, какая она хозяйка.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк рассказала о потере близкого человека.
Также Politeka писала, что "Холостяк" Иракли Макацария показал, какая умница и красавица его 20-летняя невеста.