Клип на украиноязычную песню «Перед світанком» выпустили 24 июня.

На своей странице в Instagram экс-подопечная Потапа Мишель Андраде поделилась радостной новостью и эффектными кадрами.

"Так хотелось поскорее поделиться с вами этой песней! Долгое время было очень сложно писать, потому что каждая попытка завершалась слезами. Так же было и с этим треком, но он вовсе не про слезы! Надеюсь, «Перед світанком» вдохновит многих и подарит надежду на светлое будущее, которое каждый из нас заслуживает!", - обратилась Мишель к поклонникам.

К звездному трио присоединился участник группы Mozgi, экс-солист "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) и звезда Нацотбора на "Евровидение" Алина Паш.

Андраде признается, что в этой песне пыталась передать все свои чувства, свою силу и любовь к Украине.

"И все это умножено на три, ведь над треком мы работали втроем с талантливыми Позитивом и Алиной Паш. Посвящаем эту песню всем отважным защитникам и защитницам нашей Родины. Слава Украине!", - пишет певица.

