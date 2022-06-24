Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и звезда проекта "Орел и Решка". А Позитив прославился благодаря группе "Время и Стекло", в которой был вместе с Надей Дорофеевой. Артисты все это время находились в продюсерском центре Потапа. Но сейчас стало известно, что исполнители ушли от Потапа. Об этом сообщается на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.

"MOЗGI ENTERTAINMENT теперь открытый лейбл, мы больше не лейбловые артисты, а сами себе продюсеры. Сейчас я сотрудничаю с ними только в дистрибуции треков. И стало сложнее, когда ты остался один, когда нужно найти команду, менеджмент. В такие времена здесь только люди, действительно верящие в тебя. И я очень им благодарен, они понимают, что сейчас это не деньги, а будущее артиста. Главное мне их не подвести", - процитировали слова Алексея в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Удачи в любом случае", "Да не знаю... Пальмы с кувшинами такой оазис. Верю в ВСУ".

Напомним, ведущая "Орла и Решки" Андраде впервые рассказала о расставании с возлюбленным

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