Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и звезда проекта "Орел и Решка". А Позитив прославился благодаря группе "Время и Стекло", в которой был вместе с Надей Дорофеевой. Артисты все это время находились в продюсерском центре Потапа. Но сейчас стало известно, что исполнители ушли от Потапа. Об этом сообщается на страничке "ЖВЛ" в Инстаграм.
"MOЗGI ENTERTAINMENT теперь открытый лейбл, мы больше не лейбловые артисты, а сами себе продюсеры. Сейчас я сотрудничаю с ними только в дистрибуции треков. И стало сложнее, когда ты остался один, когда нужно найти команду, менеджмент. В такие времена здесь только люди, действительно верящие в тебя. И я очень им благодарен, они понимают, что сейчас это не деньги, а будущее артиста. Главное мне их не подвести", - процитировали слова Алексея в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Так будет с каждым предателем!": ликвидирован один из самых известных коллаборантов Херсона, кадры
Жена продюсера "Квартал 95" похвасталась, какая она хозяйка: "Уверена, что ваши дети..."
"С сегодняшнего дня…": пока Потап за границей, его экс-жена Горовая внесла изменения в их бизнес
Военный самолет рф упал и загорелся сразу после взлета: растет количество жертв
"Удачи в любом случае", "Да не знаю... Пальмы с кувшинами такой оазис. Верю в ВСУ".
Напомним, ведущая "Орла и Решки" Андраде впервые рассказала о расставании с возлюбленным
А еще Politeka сообщала, что Андраде поразила откровением о работе с Позитивом и Паш
Также Politeka писала, что Мишель Андраде из "Орел и Решка" пожаловалась на свою неприятность