Раніше артистка вперше після заяви про розлучення з Володимиром Дантесом, з яким була у шлюбі майже 7 років, повідомила про свій роман з іншим. Чутки про роман Дорофєєвої з другом їх з Дантесом сім'ї Михайлом Кацуріним виявилися правдою. Дантес же неодноразово робив натяки на стосунки з Дашою Кацуріною. Цей любовний чотирикутник наробив галасу в мережі.

Тепер же Дорофєєва спробувала відволікти увагу від свого особистого життя та заговорила на серйозну темую. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася роздумами з приводу чотирьох місяців повномасштабного вторгнення росії. Зірка також показала фото природного "прапора" України: з вікна машини Надя дивилася на жовті соняшникові поля та блакитне небо.

"4 місяці війни. У голові досі не вкладається…Як можна напасти на мирну країну – Україну, яка жила своїм прекрасним життям, розвивалася, ставала дедалі прогресивнішою та сучаснішою?! 4 місяці, протягом яких українці відчувають жах, біль, депресію, гнів, ненависть… 4 місяці, коли всім дуже важко!", — розповідає Дорофєєва.

Співачка також звернулася до шанувальників із закликом.

"Зараз дуже важливо підтримувати один одного, без сварок та агресії. Давайте будемо єдині та пам’ятати, що ми сильні, ми з усім та усіма впораємося", — просить Надя.

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