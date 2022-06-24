Як повідомляє Politeka.net, з перших днів війни актриса, модель і співачка Даша Астаф'єва допомагає бійцям ЗСУ, збирає гроші для допомоги українцям, а також намагається підтримати притулки для тварин. Нещодавно артистка вирішила відволіктися і заявила, що з'явиться в ролі ведучої "Зіркового шляху".

"Сьогодні був перший знімальний день на посаді ведучої Зіркового шляху. Зараз навіть маленьке свято-величезне свято " - написала Астаф'єва під світлими кадрами.

Даша позувала з посмішкою на обличчі і букетом півоній, в милій сукні співачка виглядала досить мило і акуратно.

Встигла Даша заінтригувати зустріччю з колегою. Вирішив порадувати зірку український телеведучий Даніель Салем служив в ЗСУ. Він справжній приклад для багатьох знаменитостей.

Даніель викроїв час і приїхав до Даші Астаф'єва, щоб взяти у неї інтерв'ю в рамках програми "Зірковий шлях", ведучим якої є Салем. На кадрах видно, як Даша знімає все навколо і до неї підходить Даніель. Він кличе її працювати, але співачка відповідає, що не любить цього робити.

Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної діви і перетворилася на справжню патріотку.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.