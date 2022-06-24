Как сообщает Politeka.net, с первых дней войны актриса, модель и певица Даша Астафьева помогает бойцам ВСУ, собирает деньги для помощи украинцам, а также старается поддержать приюты для животных. Недавно артистка решила отвлечься и заявила, что появится в роли ведущей "Зіркового шляху".

«Сегодня был первый съемочный день на должности ведущей Зіркового шляху. Сейчас даже маленький праздник – огромный праздник» - написала Астафьева под светлыми кадрами.

Даша позировала с улыбкой на лице и букетом пионов, в милом платье певица выглядела довольно мило и аккуратно.

Успела Даша заинтриговать встречей с коллегой. Решил порадовать звезду украинский телеведущий Даниэль Салем, служащий в ВСУ. Он настоящий пример для многих знаменитостей.

Даниэль выкроил время и приехал к Даше Астафьева, чтобы взять у нее интервью в рамках программы "Зірковий шлях", ведущим которой является Салем. На кадрах видно, как Даша снимает все вокруг и к ней подходит Даниэль. Он зовет ее работать, но певица отвечает, что не любит этого делать.

Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.

Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.

Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.