Як пише Politeka.net, Артем Фесько - відомий український виконавець. Співак-початківець прославився завдяки тому, що в 14 років пішов на проект "Україна має талант", де відразу на прослуховуваннях потрапив у фінал. Там вже Артем переміг завдяки своєму феноменальному вокалу, вразивши суддів проекту-Сергія Притулу, Ксенію Мішину та Євгена Кота. Зараз Артем перебуває в Польщі, де ховається від жахів війни.

А на новому фото в Instagram вирішив показати себе і свою молодшу сестричку. Дівчинка була в сукні і посміхалася, поки Фесько підняв її, щоб вона була по зростанню однаковою з ним.

"Сестра", - написав лаконічно Фесько.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Милашки", "такі милі", "Люблю".

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