Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский исполнитель. Начинающий певец прославился благодаря тому, что в 14 лет пошел на проект "Україна має талант", где сразу на прослушиваниях попал в финал. Там уже Артем победил благодаря своему феноменальному вокалу, впечатлив судей проекта - Сергея Притулу, Ксению Мишину и Евгения Кота. Сейчас Артем находится в Польше, где прячется от ужасов войны.
А на новом фото в Инстаграм решил показать себя и свою младшую сестричку. Девочка была в платье и улыбалась, пока Фесько поднял ее, чтобы она была по росту одинаковой с ним.
"Сестра", - написал лаконично Фесько.
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Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
"Милашки", "Такие милые", "Люблю".
Напомним, победитель "Украина має талант" Фесько признался, куда пропадал
Также Politeka сообщала, что победитель "Україна має талант" Артем Фесько признался, где сейчас находится
А еще Politeka писала, что победитель "Україна має талант" Фесько показал, как ему живется в Польше