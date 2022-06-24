Популярна співачка, екс-солістка "час і скло" Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантессом почала активніше працювати над своїми сольними проекту. Зараз зірка після випуску першої україномовної пісні натякнула на щось нове.
"Магічний момент" - написала Надя під новим кадром. Зазначимо, артистка співпрацює з Іриною Горовою і Потапом, які займалися просуванням групи "час і скло".
Також зірка часто розповідає, що у неї є цілий блокнот з піснями, які їй би хотілося випустити в світ, але вона ще готується до цього.
Дантес ж неодноразово робив натяки на відносини з Дашею Кацуріною. Цей любовний чотирикутник наробив шуму в мережі. Тепер же Дорофєєва спробувала відвернути увагу від свого особистого життя і заговорила на серйозну тему.
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