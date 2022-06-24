Популярна співачка, екс-солістка "час і скло" Надя Дорофєєва після розлучення з Володимиром Дантессом почала активніше працювати над своїми сольними проекту. Зараз зірка після випуску першої україномовної пісні натякнула на щось нове.

"Магічний момент" - написала Надя під новим кадром. Зазначимо, артистка співпрацює з Іриною Горовою і Потапом, які займалися просуванням групи "час і скло".

Також зірка часто розповідає, що у неї є цілий блокнот з піснями, які їй би хотілося випустити в світ, але вона ще готується до цього.

Раніше артистка вперше після заяви про розлучення з Володимиром Дантесом, з яким була в шлюбі майже 7 років, повідомляв про свій роман з іншим. Чутки про роман Дорофєєвої з другом їх з Дантесом Сім'ї Михайлом Кацуріним виявилися правдою.

Дантес ж неодноразово робив натяки на відносини з Дашею Кацуріною. Цей любовний чотирикутник наробив шуму в мережі. Тепер же Дорофєєва спробувала відвернути увагу від свого особистого життя і заговорила на серйозну тему.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук похвалилася, яка вона господиня.

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде вразила одкровенням про роботу з Позитивом та Аліною Паш.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Іраклі Макацарія показав, яка розумниця і красуня його 20-річна наречена.