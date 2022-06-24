Популярная певица, экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева после развода с Владимиром Дантессом начала активнее работать над своими сольными проекта. Сейчас звезда после выпуска первой украиноязычной песни намекнула на что-то новое.

"Магический момент" - написала Надя под новым кадром. Отметим, артистка сотрудничает с Ириной Горовой и Потапом, которые занимались продвижением группы "Время и Стекло".

Также звезда часто рассказывает, что у нее есть целый блокнот с песнями, которые ей бы хотелось выпустить в мир, но она еще готовится к этому.

Ранее артистка впервые после заявления о разводе с Владимиром Дантесом, с которым была в браке почти 7 лет, сообщал о своем романе с другим. Слухи о романе Дорофеевой с другом их с Дантесом семьи Михаилом Кацуриным оказались правдой.

Дантес же неоднократно делал намеки на отношения с Дашей Кацуриной. Этот любовный четырехугольник наделал шуму в сети. Теперь же Дорофеева попыталась отвлечь внимание от своей личной жизни и заговорила на серьезную тему.

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