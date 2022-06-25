Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса і зірка "Квартал 95". Після початку війни Ірина виїхала з України і знаходиться в безпечному місці в Лондоні. У дівчини є обранець, але він не є громадянином України, тому не бере участі в захисті держави. Сопонару, як і інші українські зірки, підтримує українців у війні з Росією.
Не забуває Ірина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Сопонару вирішила відповісти на питання фанатів.
"Поговоримо?",- запропонувала Ірина.
"Дуже цікавить, чому ти обрізала таке волосся красиве. Або то був перуку?",- запитав фанат.
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"Обрізала, бо захотіла. Так буває", - відповіла Сопонару і показала коротку стрижку.
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