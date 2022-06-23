Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95" и "Женский квартал". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне с россией. Но долгое время Сопонару не выходила на связь, но иногда публиковала посты в своем блоге Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. И сразу же у Ирины спросили, как она относится к происходящему.
"Это пипец", - ответила звезда, не выбирая выражения.
А еще один фанат решил спросить о ее избраннике.
"Не боишься ли, что твоего мужа заберут на фронт? И если такое произойдет, твоя реакция", - спросил фанат.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Рф оплошала в Украине, решающими стали три фактора: постпред Британии озвучил детали
Неожиданно скончался солист "Ласкового мая" Шатунов: директор раскрыл причину
ВСУ получили возможность освободить Херсон и Мелитополь, генерал озвучил сценарий: "Нельзя штурмовать в лобовую"
Филатов оценил возможность похода россиян на Днепр: "Для этого им нужно..."
"Мой мужчина гражданин другой страны", - честно ответила Сопонару и поделилась совместным кадром со своим возлюбленным.
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару прокомментировала ситуацию в Украине
Также Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" Ткач насмешил украинцев, показав свое лакомство
А еще Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару разочаровалась в украинских мужчинах