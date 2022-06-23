Звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала, переживает ли, что ее избранника призовут в армию.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса и звезда "Квартал 95" и "Женский квартал". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне с россией. Но долгое время Сопонару не выходила на связь, но иногда публиковала посты в своем блоге Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. И сразу же у Ирины спросили, как она относится к происходящему.

"Это пипец", - ответила звезда, не выбирая выражения.

А еще один фанат решил спросить о ее избраннике.

"Не боишься ли, что твоего мужа заберут на фронт? И если такое произойдет, твоя реакция", - спросил фанат.

"Мой мужчина гражданин другой страны", - честно ответила Сопонару и поделилась совместным кадром со своим возлюбленным.

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