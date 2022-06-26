Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка. Зірка зараз подорожує світом, даючи концерти на підтримку України. А на нових кадрах Настя показала ефектний образ, в якому виступала на сцені. Кадри Каменських розмістила у себе на сторінці в Instagram.

На кадрах Настя була з розкішним кучерявим волоссям. А для виступу вибрала шикарне чорне плаття з золотими візерунками.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Маленька чарівна принцеса", "Люблю", "красуня", " я хочу, щоб кожна з вас стала тією самою дівчинкою, яка любить читати і знає багато цікавих фактів і розумних слів, яка любить і цінує себе і свій час. Тієї, яка кожен день йде до своїх цілей, незважаючи ні на що. Я хочу, щоб ви жили наповненим, цікавим життям. Я хочу, щоб кожен ваш день був повністю забитий справами, зустрічами і різними активностями. Все це можливо вже зараз. Треба лише прийняти рішення змінити своє життя".

Нагадаємо, Каменських в похмурому вбранні здивувала зміною образу на виступі

А ще Politeka писала, що Каменських попередила, чому війна в Україні небезпечна для всього світу

Також Politeka писала, що Каменських у чорному вбранні показала кадри з виступу в Литві



