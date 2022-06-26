Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка. Зірка зараз подорожує світом, даючи концерти на підтримку України. А на нових кадрах Настя показала ефектний образ, в якому виступала на сцені. Кадри Каменських розмістила у себе на сторінці в Instagram.
На кадрах Настя була з розкішним кучерявим волоссям. А для виступу вибрала шикарне чорне плаття з золотими візерунками.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Маленька чарівна принцеса", "Люблю", "красуня", " я хочу, щоб кожна з вас стала тією самою дівчинкою, яка любить читати і знає багато цікавих фактів і розумних слів, яка любить і цінує себе і свій час. Тієї, яка кожен день йде до своїх цілей, незважаючи ні на що. Я хочу, щоб ви жили наповненим, цікавим життям. Я хочу, щоб кожен ваш день був повністю забитий справами, зустрічами і різними активностями. Все це можливо вже зараз. Треба лише прийняти рішення змінити своє життя".
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