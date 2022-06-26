Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица. Звезда сейчас путешествует по миру, давая концерты в поддержку Украины. А на новых кадрах Настя показала эффектный образ, в котором выступала на сцене. Кадры Каменских разместила у себя на страничке в Инстаграм.

На кадрах Настя была с роскошными вьющимися волосами. А для выступления выбрала шикарное черное платье с золотыми узорами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Маленькая очаровательная принцесса", "Люблю", "Красавица", "Я хочу, чтобы каждая из вас стала той самой девочкой, которая любит читать и знает много интересных фактов и умных слов, которая любит и ценит себя и своё время. Той, которая каждый день идёт к своим целям, несмотря ни на что. Я хочу, чтобы вы жили наполненной, интересной жизнью. Я хочу, чтобы каждый ваш день был полностью забит делами, встречами и разными активностями. Всё это возможно уже сейчас. Надо лишь принять решение изменить свою жизнь".

Напомним, Каменских в мрачноватом наряде изумила сменой образа на выступлении

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