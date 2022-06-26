Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка і мати твоїх дітей - Маші і Аліси. 17-річна Маша вже пішла по стопах мами і співає в панк-рок групі, а також збирається вступити до елітного Американського коледжу. Також Маша активно веде блоги, де за нею стежать сотні тисяч фанатів. І цього разу дочка Полякової вирішила записати відео з мамою, опублікувавши його в Тікток.

Маша стояла, а Оля сиділа поруч, прикриваючись одним халатом.

"Коли ти світліше ніж мама", - написала Маша під відео.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"2 Полякових", " це що, Полякова?", "Як дві краплі води", "привіт від ВСУ", "хто з них Оля Полякова", "красуні, ви як сестри", "я, яка не знала, що у Олі є дочка", "ксерокопія мами", "це її дочка", "як же вони схожі, просто капець, ніколи такого не бачила", "коли дочка поступово перетворюється в зовнішності в маму, а потім замінить її сцені".

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