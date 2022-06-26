Переможниця "Холостяка" Анна Богдан показала, як виглядає її фігура, коли вона вже чотири місяці не займалася спортом.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако. У фіналі дівчина виборола перемогу у Юлії Бельченко і після пара довго зустрічалася. Але війна стала справжнім випробуванням для закоханих, які вони не змогли витримати. Тому нещодавно Анна Заявила, що вони розійшлися. Натомість Богдан стала успішною блогеркою в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч українців.

А на нових кадрах Богдан вирішила показати, як виглядає її фігура. Зірка не займалася чотири місяці в спортзалі. Анна опублікувала фото, на якому позувала в шортиках і топіку перед дзеркалом. Анна зробила селфі, виставивши одну ніжку вперед.

"4 місяці без спорту. А ви ходите в зал?",- запитала Богдан і запропонувала натиснути на один з варіантів відповіді.

А до цього Богдан показувала, як ласувала бургером.

"Два...",- підписала блогерка.

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