Популярна співачка, екс-солістка "час і скло" Надя Дорофєєва почала активно займатися своїми новими композиціями після розлучення з Володимиром Дантесом. Не раз Надя помічала, що готувалася до сольної кар'єри і у неї нових напрацювань - цілий блокнот.
"Шукаю талановитих авторів. Напередодні війни я випустила Різнокольоровий трек. Але зараз для всіх нас існують тільки два кольори – жовтий і блакитний🇺 🇦. І саме їх не вистачає моєї пісні! Тому я оголошую конкурс на кращу адаптацію треку українською! Ми представимо нову версію пісні " - заявила Надя.
У мережі відразу почали обговорювати;
Вау, відмінна ідея😍; Воу) закину варик 🙌; нарешті ця пісня зазвучить українською, чекаємо з нетерпінням!😍 ; Тепер всі пісні українською будуть? 😍 ; Сподіваємося, вона увійде до твого альбому☺; сподіваємося, що знайдеться автор і ми почуємо цю пісню українською мовою😍 🇺 🇦".
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Також Дорофєєва спробувала відвернути увагу від свого особистого життя і заговорила на серйозну тему.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася роздумами з приводу чотирьох місяців повномасштабного вторгнення Росії. Зірка також показала фото природного "Прапора" України: з вікна машини Надя дивилася на жовті соняшникові поля і блакитне небо.
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