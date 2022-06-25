Популярна співачка, екс-солістка "час і скло" Надя Дорофєєва почала активно займатися своїми новими композиціями після розлучення з Володимиром Дантесом. Не раз Надя помічала, що готувалася до сольної кар'єри і у неї нових напрацювань - цілий блокнот.

"Шукаю талановитих авторів. Напередодні війни я випустила Різнокольоровий трек. Але зараз для всіх нас існують тільки два кольори – жовтий і блакитний🇺 🇦. І саме їх не вистачає моєї пісні! Тому я оголошую конкурс на кращу адаптацію треку українською! Ми представимо нову версію пісні " - заявила Надя.

У мережі відразу почали обговорювати;

Вау, відмінна ідея😍; Воу) закину варик 🙌; нарешті ця пісня зазвучить українською, чекаємо з нетерпінням!😍 ; Тепер всі пісні українською будуть? 😍 ; Сподіваємося, вона увійде до твого альбому☺; сподіваємося, що знайдеться автор і ми почуємо цю пісню українською мовою😍 🇺 🇦".

Також Дорофєєва спробувала відвернути увагу від свого особистого життя і заговорила на серйозну тему.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася роздумами з приводу чотирьох місяців повномасштабного вторгнення Росії. Зірка також показала фото природного "Прапора" України: з вікна машини Надя дивилася на жовті соняшникові поля і блакитне небо.

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