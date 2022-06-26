Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У знаменитості двоє дітей, останнього з яких Саліванчук народила в 2020 році. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу актриса вирішила розповісти, як передчувала трагедію в Києві.

"Це просто якийсь жах, що сьогодні коїться. Не тільки сьогодні, кожен день, але сьогодні... Не дарма я два дні була в такій депресії, плакала два дні поспіль. Просто жах, коли ти бачиш зі свого вікна, дивишся на своїх дітей і думаєш, що робити далі", - сказала Анна.

"У Гліба сьогодні повинні були бути заняття, я все скасувала, як жити далі", - зізналася Саліванчук.

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