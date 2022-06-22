Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95". Артистка снималась во многих картинах, включая проекты "Квартала". У Саливанчук есть двое детей, последнего из которых Анна родила в 2020 году. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным с украинцами. А в этот раз Анна решила повзаимодействовать со своей аудиторией.
"Было или не было?", - предложила игру Саливанчук, предлагаю писать тесисы, которые она будет опровергать или подтверждать.
"Было, что упала на сцене?", - спросил фанат.
"Было", - ответила Анна, демонстрируя фотографию.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
В СНБО срочно предупредили украинцев об особой опасности 22 июня: "Именно в этот день..."
Бесплатная растаможка отменяется: Рада приняла важный закон, что изменится уже с 1 июля
"Чревато тяжелыми последствиями": украинцы массово отравились популярным блюдом, что известно
"Это надолго": Арестович предупредил об особой опасности жителей одного из регионов Украины
На снимке Саливанчук была в бинтах на ноге и руке, опираясь на костыли.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук откровенно рассказала о своем состоянии
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поразила украинцев трагической историей
Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" хвастнула постельной фотосессией и обратилась к украинцам