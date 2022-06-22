Актриса Анна Саливанчук, жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, показала себя и рассказала, где получила серьезную травму.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95". Артистка снималась во многих картинах, включая проекты "Квартала". У Саливанчук есть двое детей, последнего из которых Анна родила в 2020 году. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным с украинцами. А в этот раз Анна решила повзаимодействовать со своей аудиторией.

"Было или не было?", - предложила игру Саливанчук, предлагаю писать тесисы, которые она будет опровергать или подтверждать.

"Было, что упала на сцене?", - спросил фанат.

"Было", - ответила Анна, демонстрируя фотографию.

На снимке Саливанчук была в бинтах на ноге и руке, опираясь на костыли.

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