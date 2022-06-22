Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звезды есть двое детей, последнего из которых она родила в 2020 году. Знаменитость, как и другие публичные личности, поддерживают Украину в войне против россии. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна решила устроить взаимодействие с фанатами, предложив поиграть в своем сторис.
"Было или не было", - предложила Анна писать тесисы, которые она будет подтверждать или опровергать.
"Клубничные серии", - спросил фанат.
"Были", - лаконично ответила Анна.
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Также звезда добавила фото, где была без одежды и стояла у окна. Это ей позволило прикрыться занавесками.
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