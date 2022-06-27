Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса і зірка "Жіночого кварталу". Дівчина не тільки грає на сцені, а й обожнює спорт, радуючи постійно українців своєю розтяжкою і допомагаючи оволодіти цим мистецтвом. Не забуває Катя і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Нікітіна вирішила показати, як вміє ефектно рухатися.
На кадрах Катя спочатку спокусливо танцювала, а потім показала дратівливу себе.
"Мій настрій протягом дня:", - написала Нікітіна.
"Просто Аааааа. Я дуже довго тримаюся. Але останнім часом, 2-е настрій переважає....",- написала Катя.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"О, це я на роботі перші півгодини", "і відразу салатик".
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