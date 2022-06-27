Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса і зірка "Жіночого кварталу". Дівчина не тільки грає на сцені, а й обожнює спорт, радуючи постійно українців своєю розтяжкою і допомагаючи оволодіти цим мистецтвом. Не забуває Катя і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Нікітіна вирішила показати, як вміє ефектно рухатися.

На кадрах Катя спочатку спокусливо танцювала, а потім показала дратівливу себе.

"Мій настрій протягом дня:", - написала Нікітіна.

"Просто Аааааа. Я дуже довго тримаюся. Але останнім часом, 2-е настрій переважає....",- написала Катя.

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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"О, це я на роботі перші півгодини", "і відразу салатик".

@nikitkinna

Просто Аааааа🤬 Я дуже довго тримаюсь. Але останнім часом, 2гий настрій переважає….😔 #stopwarinukraine #🇺🇦 #recommendation #fakebody #україна #настрій

♬ оригінальний звук - Oksanka

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