Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса і зірка "Жіночого кварталу". Дівчина не тільки грає на сцені, а й обожнює спорт, радуючи постійно українців своєю розтяжкою і допомагаючи оволодіти цим мистецтвом. Не забуває Катя і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Нікітіна вирішила показати, як вміє ефектно рухатися.

На кадрах Катя спочатку спокусливо танцювала, а потім показала дратівливу себе.

"Мій настрій протягом дня:", - написала Нікітіна.

"Просто Аааааа. Я дуже довго тримаюся. Але останнім часом, 2-е настрій переважає....",- написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"О, це я на роботі перші півгодини", "і відразу салатик".

Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" в розстебнутих джинсах заговорила про нове життя

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з" жіночого кварталу " в дивній позі похвалилася розтяжкою

Також Politeka писала, що блондинка з "жіночого кварталу" здивувала майстерністю розтяжки в обтягуючому комбінезоні



