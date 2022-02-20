Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина похвасталась идеальной растяжкой, встав верх ногами - кадры завораживают, ведь не каждый человек так сможет.

Екатерина Никитина родилась в обычной семье в Кременчуге, пишет Politeka.net. Девушка занималась танцами с ранних лет, а уже в 17 стала их преподавать малышам.

Параллельно красотка играла в команде КВН, из которого ей и удалось попасть в "Женский Квартал".

Сейчас артистка также активно ведет страницу в Инстаграм и нередко показывает кадры тренировок. В этот раз звезда предстала в необычной позе (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах Екатерина Никитина схватилась за пилон, и встала верх ногами. Она тянула конечности в разные стороны, заставив завидовать идеальной растяжке.

"Привет СУББОТА!

Встречаю в особенной позе)

Спасибо @slastyaslastena 😂❤️

Стойка для красивой фотографии, это вам не хухры-мухры!!!

- Колено ЗАДНЕЕ тяни..

- Куда?!

- НАЗАД😂😂😂

Шо не понятно😅", - написала артистка.

Видео быстро собрало более 1000 просмотров и много сообщений.

"Это офигеть как круто😎", "😂😂😂 😘😘😘 все ж очевидно, вниз головой)))", "Лихое приветствие", "Катя, смотри, не скрутись в трубочку или претцель 😂🔥👌👏👍", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" рассказала о своем "материнстве" в 13 лет

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