Актриса шоу "Женский квартал" Екатерина Никитина в обтягивающем наряде показала, на что способна.

Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась не только как талантливая юмористка в "Женском квартале", но и во множестве комедийных проектов. Ни раз Никитина хвасталась в номерах шоу своей идеальной фигурой и пластикой. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые фото.

На кадрах Екатерина Никитина хвастается своей пластикой в черном комбинезоне, который максимально подчеркивает её шикарную спортивную фигуру.

Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией актрисы: "Красавица", "Огонь".

Также публикация набрала за час более 660 лайков.

Напомним, недавно Никитина продемонстрировала новые кадры с фотосессии, где предстала перед камерой в образе 90-тых. Она позировала в ярких лосинах и куртке розового цвета, а свой образ дополнила необычными аксессуарами и яркой прической.

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