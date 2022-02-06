Как передает Politeka.net, Екатерина Никитина прославилась не только как талантливая юмористка в "Женском квартале", но и во множестве комедийных проектов. Ни раз Никитина хвасталась в номерах шоу своей идеальной фигурой и пластикой. На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые фото.
На кадрах Екатерина Никитина хвастается своей пластикой в черном комбинезоне, который максимально подчеркивает её шикарную спортивную фигуру.
Поклонники оставили несколько комментариев под публикацией актрисы: "Красавица", "Огонь".
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Также публикация набрала за час более 660 лайков.
Напомним, недавно Никитина продемонстрировала новые кадры с фотосессии, где предстала перед камерой в образе 90-тых. Она позировала в ярких лосинах и куртке розового цвета, а свой образ дополнила необычными аксессуарами и яркой прической.
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Politeka рассказывала, блондинка из "Женского квартала" Никитина устроила яркую фотосессию в стиле 90-х: нескромные кадры