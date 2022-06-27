Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Девушка не только играет на сцене, но и обожает спорт, радуя постоянно украинцев своей растяжкой и помогая овладеть этим искусством. Не забывает Катя и о социальных сетях, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Никитина решила показать, как умеет эффектно двигаться.
На кадрах Катя сначала соблазнительно танцевала, а потом показала раздражительную себя.
"Мое настроение на протяжении дня:", - написала Никитина.
"Просто Аааааа. Я очень долго держусь. Но в последнее время, 2-ое настроение преобладает….", - написала Катя.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"О, это я на работе первые полчаса", "И сразу салатик".
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