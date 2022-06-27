Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - відомий український виконавець. Зірка ще до війни виїхав з України і поки не повертався назад. Відомо, що Потап виступає на благодійних концертах, збираючи гроші для України. А на нових кадрах, які опублікував "Зірковий шлях", зірка здивував виглядом.

"Потап налякав фанів "іншим" обличчям

Нещодавно артист не зміг виступити на благодійному концерті в Мадриді. Виявилося, співак сильно застудив нерв", - було написано в публікації.

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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Ось так!! Прямо як Джастін Бібер недавно. Мабуть, кондиціонери зараз всьому виною. Здоров'я Олексій!", "Перекуповувався в море напевно", "одужуй", "сподіваюся, він вже проходить курс голковколювання", " всі кричать повертайся, йди на фронт, навіщо? Який від нього тут толк?".

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