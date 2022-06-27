Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский исполнитель. Звезда еще до войны уехал из Украины и пока не возвращался обратно. Известно, что Потап выступает на благотворительных концертах, собирая деньги для Украины. А на новых кадрах, которые опубликовал "Зірковий шлях", звезда удивил видом.

"Потап испугал фанов «другим» лицом

Недавно артист не смог выступить на благотворительном концерте в Мадриде. Оказалось, певец сильно простудил нерв", - было написано в публикации.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вот так!! Прямо как Джастин Бибер недавно. Пожалуй, кондиционеры сейчас всему виной. Здоровье Алексей!", "Перекупался в море наверное", "выздоравливай", "Надеюсь, он уже проходит курс иглоукалывания", "Все орут возвращайся, иди на фронт, зачем? Какой от него здесь толк?".

Напомним, Мишель Андраде призналась, почему ушла от Потапа, и вызвала бурную реакцию

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