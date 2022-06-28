Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У зірки є двоє дітей-Гліб 2015 року народження і Микита 2020. Анна, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні за незалежність з Росією. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

Цього разу Анна поділилася кадрами, як вміє співати її старший син Гліб. Хлопчик стояв з мікрофоном і виконував пісню "Стефанія".

"Ну і куди ж без Стефанії", - написала Саліванчук.

"Ми сьогодні з Глібом цілий день в дорозі. Спочатку у мене був спорт, а потім у нього ви бачили вокал. Тепер він голодний, їмо хот-дог", - розповіла Саліванчук про свої пригоди в сторіс.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розговорилася, як передчувала трагедію в Києві

Також Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно зізналася, чи були у неї полуничні зйомки

А ще Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" раптово з'явилася з забинтованими кінцівками і на милицях