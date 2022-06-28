Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У зірки є двоє дітей-Гліб 2015 року народження і Микита 2020. Анна, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні за незалежність з Росією. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
Цього разу Анна поділилася кадрами, як вміє співати її старший син Гліб. Хлопчик стояв з мікрофоном і виконував пісню "Стефанія".
"Ну і куди ж без Стефанії", - написала Саліванчук.
"Ми сьогодні з Глібом цілий день в дорозі. Спочатку у мене був спорт, а потім у нього ви бачили вокал. Тепер він голодний, їмо хот-дог", - розповіла Саліванчук про свої пригоди в сторіс.
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