Как сообщает Politeka.net, солистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая, когда не поет, то направляет свое творческое начало в визуальное искусство. И у нее это весьма неплохо получается. Певица показала в Инстаграм, какие картины пишет.

Оказалось, что исполнительница погружается в красочное, образное искусcтво в те дни, когда свободна от выступлений на сцене и записи новых музыкальных композиций в студии. Александра Зарицкая устроила экскурсию по своему дому и показала, что стены завешены картинами, которые она сама написала.

"Это все нарисовано моими ручками. На самом деле это все помогает мне справиться со стрессом. Серьезно вам говорю, попробуйте тоже", - призвала Александра Зарицкая.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Александра Зарицкая переехала в Закарпатье. Певица помогала волонтерам плести маскировочные сетки и занимались сбором средств для украинской армии, а затем отправилась давать благотворительные концерты, чтобы представить Украину и собрать деньги для фондов.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая показала, чего она лишилась из-за оккупантов.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA Зарицкая по примеру Никитюк порадовала украинцев.

Также Politeka писала, солистка KAZKA Зарицкая обратилась к украинцам, улетев в США.