Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогерка і актриса. Не так давно знаменитість зважилася на сміливий крок - зробила собі бюст, збільшивши його розмір до третього розміру. У співачки є наречений-блогер Олександр Волошин і нещодавно пара здійснила мрію-в'їхала в нову квартиру з каміном. Не забуває Трінчер і про Instagram, де ділиться своєю творчістю і кадрами з особистого життя.

А цього разу Анна вирішила поділиться з фанатами ефектним фото, де одягла розкішну чорну сукню з вирізом. Трінчер лежала на траві, показуючи розкішний бюст.

"Де ти робиш епіляцію?",- запитала фанатка.

"Ви знаєте, що я роблю епіляцію майже на все тіло вже більше 4 років. за цей час знайшла найкращі салони в різних місцях", - сказала Анна.

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