Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Не так давно знаменитость решилась на смелый шаг - сделала себе бюст, увеличив его размер до третьего размера. У певицы есть жених - блогер Александр Волошин и недавно пара осуществила мечту - въехала в новую квартиру с камином. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится своим творчеством и кадрами из личной жизни.

А в этот раз Анна решила поделится с фанатами эффектным фото, где надела роскошное черное платье с вырезом. Тринчер лежала на траве, показывая роскошный бюст.

"Где ты делаешь эпиляцию?", - спросила фанатка.

"Вы знаете, что я делаюю эпиляцию почти на все тело уже более 4 лет. за это время нашла самые лучшие салоны в разных местах", - сказала Анна.

Напомним, Анна Тринчер в платье с вырезом нагнулась вперед, хвастнув красотой после операции

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