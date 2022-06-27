Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український артист. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримують українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після трагедії в Кременчуці, де в ТРЦ ракетою потрапили росіяни, Дантес записав емоційне відео в своєму Instagram.

"Можливо сьогодні мені просто видалять сторінку Instagram, тому що кожен день на мене скаржаться, кидають страйк, видаляють сторіси. Я думаю що це роблять російські ****. Я перейду на російську, щоб ви зрозуміли. Просто в голові не вкладається, як ви можете в цих своїх телеграм-каналах, в коментарях, задавати питання. "Так, давайте бомбити, ось так і нада, щоб ви знали які російські сильні. Так ви ***** *****. Сильні ви... Ви взагалі ніхто. Просто ***** *****. Останні, я не розумію, як так можна робити. Кожен день, вже просто п'ятий місяць. П'ятий місяць Ви розповідаєте, що ми самі себе бомбимо... Ви з глузду з'їхали?",- висловився Дантес.

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