Як пише Politeka.net, Alyona Alyona - відома українська виконавиця. Знаменитість, як і інші артисти, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не так давно виконавиця розійшлася зі своїм хлопцем - блогером YOXDEN, з яким до річниці не дотягла всього тиждень. Alyona Alyona продовжує займатися творчістю і радувати українців музикою в цей важкий час.

Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А в цей раз Alyona Alyona вирішила показати, яку тату собі зробила на руці. На фото можна побачити Косовський розпис. Зірка зазначила, що це вже друге тату на руці, яке має стати в українських розписах.

"Як вам?",- написала знаменитість, запитавши у фанів думку про татуювання.

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