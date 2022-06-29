Як пише Politeka.net, Катя Павленко - відома українська співачка і солістка групи Go-A. знаменитість перемогла з колективом на Нацвідборі на "Євробаченні", після чого в 2021 році гідно представили Україну на міжнародному конкурсі. Італія перемогла, але виступ Go-A зібрав десятки мільйонів переглядів в Ютуб. Група Go-A, як і інші українські знаменитості підтримують українців у боротьбі з окупаційними російськими військами.
І нещодавно Павленко вирушила в благодійний тур. А на нових кадрах у своєму блозі Instagram Катя похвалилася новим чином, з яким вийшла на сцену.
На кадрах Павленко була в чорному вбранні з розрізами від стегна, а на голові були заплетені косички. Наряд ідеально підкреслив фігуру української співачки.
"Королева", - були підписані лаконічно кадри.
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