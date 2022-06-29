Солистка Go-A Катя Павленко показала эффектный образ в черном во время своего выступления.

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко - известная украинская певица и солистка группы Go-A. Знаменитость победила с коллективом на Нацотборе на "Евровидении", после чего в 2021 году достойно представили Украину на международном конкурсе. Италия победила, но выступление Go-A собрало десятки миллионов просмотров в Ютуб. Группа Go-A, как и другие украинские знаменитости поддерживают украинцев в борьбе с оккупационными российскими войсками.

И недавно Павленко отправилась в благотворительный тур. А на новых кадрах в своем блоге Инстаграм Катя похвасталась новым образом, с которым вышла на сцену.

На кадрах Павленко была в черном наряде с расрезами от бедра, а на голове были заплетены косички. Наряд идеально подчеркнул фигуру украинской певицы.

"Королева", - были подписаны лаконично кадры.

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