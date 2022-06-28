Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка", останні місяці вона проводить закордоном, де разом з сином опинилася через роботу за контрактом. Артистка знімалася в новому серіалі, про який говорила не так багато заради інтриги.

Проте, про рідний дім вона не забувала і часто розповідає про події в Україні. Мішина засуджує російську агресію і часто виражається в Сторісах після обстрілів окупантів.

"Тільки зараз важливість таких документів стає очевидною! Адже Конституція – це не просто блакитна книжечка, яка є у кожного, хто вчиться на юрфаку.

Це наша ДНК! Це наш фундамент! Правила гри-якщо їм відповідати, як нація - ми будемо процвітати! Так, у нас дуже складний шлях, але ми дуже молода країна з дуже старою і мудрою душею!"- поділилася Ксенія.

Раніше Ксенія вирішила показати кадри зі своїм захисником.

На кадрах її син Платон грав у кімнаті, надівши на голову шолом і написав на ньому ЗСУ. В руках хлопчик тримав колоду, на якому було написано "РПГ". Син Мішиної робив вигляд, що стріляє з різних позицій.

"Слава Україні", "цей взагалі топ", "клас", " діти – це наше майбутнє!!! Українці найрозумніша нація!!! Слава Україні"," який час, такі і ігри у дітей"," у нас надійне майбутнє " - відповіли в мережі.

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