Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и звезда шоу "Холостячка", последние месяцы она проводит заграницей, где вместе с сыном оказалась из-за работы по контракту. Артистка снималась в новом сериале, о котором говорила не так много ради интриги.

Тем не менее, о родном доме она не забывала и часто рассказывает о событиях в Украине. Мишина осуждает российскую агрессию и часто выражается в Сторисах после обстрелов оккупантов.

«Только сейчас важность таких документов становится очевидной! Ведь конституция – это не просто голубая книжечка, которая есть у каждого, кто учится на юрфаке.

Это наша ДНК! Это наш фундамент! Правила игры – если им соответствовать, как нация – мы будем процветать! Да, у нас очень сложный путь, но мы очень молодая страна с очень старой и мудрой душой!» - поделилась Ксения.

Ранее Ксения решила показать кадры со своим защитником.

На кадрах ее сын Платон играл в комнате, надев на голову шлем и написал на нем ЗСУ. В руках мальчик держал бревно, на котором было написано "РПГ". Сын Мишиной делал вид, что стреляет из разных позиций.

"Слава Украине", "Этот вообще топ", "Класс", "Дети – это наше будущее!!! Украинцы самая умная нация!!! Слава Украине", "Какое время, такие и игры у детей", "У нас надежное будущее" - ответили в сети.

Напомним, "Холостяк" Добрынин рассказал, как сейчас относится к жене.

Как сообщала Politeka, любимица Вакарчука Соловий заскучала по концертам в Украине.

Также Politeka писала, что беда случилась у Alyona Alyona, артистка поделилась с украинцами.