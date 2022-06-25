Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и победительница "Танців з зірками", а также судья в шоу талантов с коллегой Евгением Котом. Также артистка продолжает привлекать внимание к себе, благодаря активной работе над новыми проектами. В этот раз она высказалась о личной проблеме.

«Друзья, сегодня 4 месяца войны! Кто-то говорит, мы начинаем привыкать?! Может мы и начинаем привыкать, но не сдаемся! Мы всей страной донатим! По всей стране поддерживаем! По всей стране защищаем свою землю! И мы начинаем привыкать жить в этой борьбе! В ней мы становимся только сильнее и крепче!

Но я знаю, это не навсегда, победа за нами, а пока мы идем к ней, давайте вместе поддержим тех, кому очень больно и сложно сейчас! Слушайте в посте мою личную историю и присоединяйтесь к нашему флешмобу, чтобы поддержать жителей оккупированных территорий и дать им сил для борьбы и устойчивости!» - высказалась Ксения.

Мы писали, Мишина осуждает действия рф, часто высказывается в адрес страны-агрессора:

В этот раз Ксения посмеялась над тем, что все востребованные магазины покидают рынок рф и даже фирма спортивной одежды отказывается с ними сотрудничать. Комментируя ситуацию, Мишина вспомнила попытку россиян заменить Мкдональдс ресторанами "Вкусно и точка".

"Дно и точка" - написала Мишина со скринами из новостей.

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