Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая ради съемок в новом сериале выехала заграницу еще до вторжения. Вместе с сыном артистка провела несколько месяцев вдали от дома, а сейчас не говорит, какие у нее дальнейшие планы.

В последнее время Ксения стала больше общаться с фанатами, рассказывать в Инстаграм о своей жизни и делиться эмоциональными переживаниями.

«Сегодня мы имеем годные семена. С них обязательно прорастут такие ценности, как: свобода, безопасность, стойкая экономика и, в конце концов, национальное благополучие! Благополучие каждого украинца, который готов быть частью такого общества и соответствовать, приносить что-то новое.

Каждый день своими действиями мы делаем свободный выбор: пойти на митинг, собирать всей страной на байрактары или просто обговорить с многомиллионной аудиторией правду» - размышляет Мишина.

Также артистка продолжает привлекать внимание к себе, благодаря активной работе над новыми проектами. В этот раз она высказалась о личной проблеме.

«Друзья, сегодня 4 месяца войны! Кто-то говорит, мы начинаем привыкать?! Может мы и начинаем привыкать, но не сдаемся! Слушайте в посте мою личную историю и присоединяйтесь к нашему флешмобу, чтобы поддержать жителей оккупированных территорий и дать им сил для борьбы и устойчивости!» - высказалась Ксения.

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