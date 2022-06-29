Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, блогер і актриса, яка заради залучення уваги знімає кожну дрібницю зі свого життя на камеру. Дівчина також відкрито розповідає про схуднення, свою пластику або показує фігуру.

Цього разу Анна вирішила хвалитися чином поруч з красунею-мамою, яку досить рідко показує в мережі. Як відомо, якийсь час разом з мамою Трінчер була у сварці через свої стосунки з блогером Олександром Волошиним.

Через кілька тижнів родині вдалося помиритися і тепер, схоже, вони дуже добре ладнають. Анна вирішила зняти невелике відео, в якому її мама станцювала разом з нею і показала кілька запальних рухів:

"Мама дуже хвилювалася!"- підкреслила Трінчер під сімейними кадрами.

Також дівчина поділилася спільною фотографією зі своїм коханим. На фото пара була в душі перед дзеркалом. Трінчер зробила селфі, ставши попереду Олександра.

"Ранок...",- багатозначно підписала кадри блогерка в сторіс.

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