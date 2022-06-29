Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогер и актриса, которая ради привлечения внимания снимает каждую мелочь из своей жизни на камеру. Девушка также открыто рассказывает о похудении, своей пластике или показывает фигуру.

В этот раз Анна решила хвастнуть образом рядом с красавицей-мамой, которую довольно редко показывает в сети. Как известно, какое-то время вместе с мамой Тринчер была в ссоре из-за своих отношений с блогером Александром Волошиным.

Спустя несколько недель семье удалось помириться и теперь, похоже, они очень хорошо ладят. Анна решила снять небольшое видео, в котором ее мама станцевала вместе с ней и показала несколько зажигательных движений:

«Мама очень волновалась!» - подчеркнула Тринчер под семейными кадрами.

Также девушка поделилась совместной фотографией со своим возлюбленным. На фото пара была в душе перед зеркалом. Тринчер сделала селфи, став впереди Александра.

"Утро...", - многозначно подписала кадры блогерка в сторис.

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