Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, солітка гурту KAZKA Олександра Зарицька і телеведучий Володимир Остапчук побували в селищі Ягідне Чернігівської області. Там російські окупанти влаштували в підвалі справжню в'язницю, де утримували і катували людей. Цей підвал став справжнім місцем, де зруйнувалися долі багатьох українців.
Вони разом своїми очима побачили місце, де росіяни знущалися над людьми, які перебували в окупації.
Це селище в Чернігівській області, де російські військові облаштували в'язницю, катівню. Вони тримали в маленькому підвалі близько 400 осіб. Без світла, тепла, свіжого повітря, в страшній задусі, на кам'яній підлозі. Так тривало 27 днів.
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Олександра Зарицька показала, що на стінах залишилися дитячі малюнки і позначки, які ставили полонені українці коли хтось із них помирав своєю смертю або ж ні. Відмічали позначки щодня в полоні.
"Друзі тут я просто не могла більше говорити, у мене відібрало здатність розмовляти... Багато людей померло тут від відсутності кисню... там дуже важко знаходитися. Бідні люди. Я не могла зупинити сльози, як же це все страшно", - зізналася Олександра Зарицька.
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