Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая вернулась в Киев и снова открыла свою танцевальную школу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в микроблоге очаровательные снимки своей маленькой дочки, а в подписи к ним рассказала, как изменилась ее малышка с начала войны.

На новых фотографиях можно увидеть юную красотку Валерию, которую звездная мама называет Рия. Девочка в милом желтом наряде с серьезным лицом позирует на камеру. Внимание привлекает необычная прическа маленькой модели и такой взрослый взгляд.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала: "За эти 4 месяца моя дочь очень повзрослела! Дорогая, обещаю, ты будешь жить в свободной, независимой стране. Умоляю весь мир защитить наших детей от рашистов и войны, наши дети не виноваты, они имеют право жить… Желаю каждой матери уберечь свое дитя и дать ей надежду на светлое будущее".

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