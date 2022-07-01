У мережі з'явилися кадри, на яких зображені зовсім юні Макс Барських, Дантес і Тарабарова.

Нагадаємо, що в далекому 2008-му році, майбутні українські зірки стали учасниками телевізійного проекту «Фабрика Зірок-2». Тоді переможцями стали Володимир Дантес і Вадим Олійник - перше місце віддали відразу двом учасникам всупереч правилам проекту.

Тарабарова стала володаркою "срібла", а третє місце віддали Борису Апрелю, який пізніше змінив не тільки зовнішність, але і псевдонім. Спочатку він виступав під ім'ям Зіанджа, а тепер називає себе зі Фамелу.

Величезні зміни відбулися і в житті Макса Барських, особливо після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Артист вступив до лав ЗСУ.

Аліса Тарабарова, яка зараз більше відома як Світлана Тарабарова, продовжує свою співочу кар'єру і виховує двох дітей. Про появу маленьких "дантесікив" мріяли і шанувальники Володимира Дантеса, але, на їх превеликий жаль, шлюб співака з Надією Дорофєєвої недавно розпався.

"Милі дітлахи", "Звичайно, час позначився, та й працювали над собою наполегливо, досягли багато. Але головне - всі вони залишилися відкритими щирими і людяними. А Дантес-то в саме серце», "Подорослішали", "Всі класні, але Макс зірка від природи", - пишуть користувачі соцмереж, коментуючи перші кастинги Дантеса, Макса Барських і Тарабарової, кадри яких опублікував Музвар.

Нагадаємо, Барських розповів, де пропадав останнім часом.

Також повідомлялося, що Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання.

Також Politeka писала, що Осадча довела до сліз історією про загиблу 6-річну дівчинку з Очакова.