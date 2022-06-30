Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости поддерживает украинцев в борьбе с оккупационными войсками россиян. Не забывает Падалко и об Инстаграм, где в этот раз показала детей и рассказала о городе, где они жили 4 месяца.
"Я забрала вчера в Киев из Жовквы всех, кто там оставался из нашей семьи. За четыре месяца этот городок стал родным для моих детей и особенно для моих родителей, потому что они никогда не жили и фактически не были нигде западнее Киева. Для них открылась еще другая Украина – уютная и удобная во всех сеансах. Поселок принял в первые месяцы войны более двух тысяч переселенцев, при этом своих имеет только 15 тысяч жителей", - написала Маричка.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Не боитесь, Маричко? все же иногда атакуют", "Да тепло написали, а я даже и не знала, что есть такой город) спасибо, распространила горизонт)", "Спасибо за хорошие слова о нашем городе.Приезжайте в Жовкву еще".
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