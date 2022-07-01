Співачка розповіла, що вона із музикантами приїхала підтримати дітей, але вони підтримали її.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз знаходиться за кордоном, де дає благодійні концерти. Нещодавно вона відвідала Анталію у Туреччині та розповіла в Instagram про сюрприз, який їй там влаштували.

Співачка розповіла, що вона із музикантами приїхала підтримати дітей, які постраждали від агресії росії. Але діти підготували свій сюрприз, щоби підтримати Джамалу.

"Так зворушливо! Приїхали, щоб підтримати дітей, а вони підтримали нас своїм виступом перед концертом. Усюди жовто-блакитні прапори, добрі слова, обійми... Як подяка за це тепло - Sevdim Seni вперше наживо", - поділилася спогадами артистка.

Для концерту знаменитість обрала чорний комбінезон, оздоблений рюшами у зоні декольте. Довге волосся Джамали було розпущене, зачіску прикрашав вінок з червоними маками та ланцюжками.

У коментарях користувачі мережі подякували їй за те, що вона робить та залишили для неї кілька компліментів.

Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.

Як Politeka повідомляла, Джамала в стильному комбінезоні розбурхала важливим оголошенням.

Також Politeka писала, Джамала показала рідкісні фото з дітьми за кордоном.